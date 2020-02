“Sotto il vestito niente…”: Justine Mattera si supera, niente biancheria, seno e parte intima in primo piano [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Justine Mattera torna ad incantare il web Justine Mattera sa perfettamente come attirare l’attenzione dei follower e far palare di sé stessa. Infatti attraverso il suo account IG, l’ex moglie di Paolo Limiti ha condiviso un nuovo scatto dal sapore decisamente bollente. Nel dettaglio la mostra sexy con solo addosso una vestaglia trasparente bianca. Poi il nulla, ovvero senza nemmeno biancheria intima. Una foto davvero originale, artistica e soprattutto a luci rosse. L’iniziativa della showgirl italo-americana che ha trovato la popolarità grazie alla sua incredibile somiglianza con la compianta Marilyn Monroe, che ha ottenuto in pochissimo tempo quasi 20 mila likes. Nuova foto provocatoria della soubrette americana Nello scatto postato su Instagram nella serata di giovedì fa vedere la bella Justine Mattera che indossa solamente una vestaglia bianca. Talmente è ... kontrokultura

frar_77 : #gassman spettacolo!!! Grande canzone!!! Bravissimo... però le scarpe da ginnastica sotto il vestito anche no #Sanremo2020 - KontroKulturaa : 'Sotto il vestito niente...': Justine Mattera si supera, niente biancheria, seno e parte intima in primo piano [FOT… - Antonio13869142 : Sotto il vestito ' tutto ' #dilettaleotta Per le linguacciute i complimenti vanno al chirurgo. -