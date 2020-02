Serie A, la Juve cade a Verona. Sampdoria e Atalanta vincono in trasferta (Di sabato 8 febbraio 2020) Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. A sorpresa la Juventus cade in casa del Verona. Vittorie in trasferta per Samp e Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. Subito una sorpresa con la ‘caduta’ della Juventus a Verona. Sampdoria e Atalanta vincono in rimonta in casa di Torino e Fiorentina. Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di sabato 8 febbraio 2020, sfide valide per la ventitreesima giornata di Serie A. (LA CLASSIFICA e GLI HIGHLIGHTS) Fiorentina-Atalanta 1-2Torino-Sampdoria 1-3Hellas Verona-Juventus 2-1 Risultati Serie A, la Juventus esce sconfitta dal ‘Bentegodi’. Ai bianconeri non basta Ronaldo Hellas Verona-Juventus 2-1 Marcatori: 65′ Ronaldo C. (J), 76′ Borini (V), 86′ rig. Pazzini (V) Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; ... newsmondo

