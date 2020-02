Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di sabato 8 febbraio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus*552Inter513Lazio504Atalanta*425Roma*396Bologna* 337Cagliari 328Parma329Milan3210Hellas Verona *3211Napoli3012Torino*2613Sassuolo2614Fiorentina* 2515Udinese2416Sampdoria*2317Lecce1918Genoa1619Brescia1520SPAL15 *una partita in più Serie A, la 22^ giornata Nessuna variazione nelle prime tre posizioni con le squadre che ottengono i tre punti. L’Atalanta riaggancia la Roma al quarto posto. Bene anche il Napoli. Nella parte bassa il Lecce ‘respira’ con Brescia e Spal sempre più all’ultimo posto. Ronaldo esulta dopo una rete (fonte foto https://twitter.com/juventusfc) Serie A, la 21^ giornata Seconda sconfitta in campionato per la Juventus ... newsmondo

