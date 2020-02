Sci,CdM: Brignone seconda a Garmisch

Federicanella libera di Coppa del mondo di. La 29enne valdostana va nuovamente sul podio, il nono in questa stagione,il 37° in carriera. Questa volta alle spalle della tedesca Viktoria Rebensburg.Assente gara l'americana Shiffrin colpita dal lutto per la morte del padre Jeff. Gara vinta dalla tedesca Rebensburg. Terza la ceca Ledecka.Ai piedi del podio Sofia Goggia.Con questo secondo posto latenta di mettersi in coda alla Shiffrin che guida saldamente la classifica mondiale.(Di sabato 8 febbraio 2020)