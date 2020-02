Sci alpino in tv oggi, orari discesa Garmisch e slalom Chamonix 2020: startlist, pettorali e programma (Di sabato 8 febbraio 2020) Prosegue oggi, sabato 8 febbraio, un altro fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.00 si disputerà la prima manche dello slalom speciale maschile di Chamonix, in Francia, mentre a Garmisch Partenkirchen, in Germania, alle ore 11.30 si terrà la discesa libera femminile. Alle ore 13.00 seconda manche dello slalom maschile con l’inversione dei 30. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI alpino 8 FEBBRAIO Sabato 8 febbraio Ore 10.00: 1a manche slalom speciale maschile Chamonix Ore 11.30: discesa libera femminile Garmisch ... oasport

Fisiofficial : La valanga rosa irrompe a @quelliche_rai2 domenica 9 febbraio, non perdetela!! - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… - Corriere : Straordinaria doppietta azzurra ???? nella Coppa del Mondo di sci alpino ??. Il superG di Rosa Khutor, sede delle prov… -