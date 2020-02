Sanremo 2020 Morgan con Bugo squalificati con Sincero (testo e video) (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020 Morgan e Bugo squalificati tra i Big con la canzone Sincero testo e video esibizioni. Giovedì 7 febbraio #Sanremo70 cover di Canzone per te Update 8 febbraio: nella serata di ieri Morgan e Bugo sono stati squalificati per defezione. Dopo essere arrivati sul palco Morgan ha cambiato il testo della canzone (scritto da Bugo) portando all’uscita di scena di Bugo. A quel punto un po’ di caos dietro le quinte con Fiorello mandato sul palco per tamponare la situazione ma il problema non rientra e il duo è squalificato. Tra i due ci sarebbero dei problemi dopo le ultime esibizioni come si capisce dalle parole modificate di Morgan in cui fa riferimento a “brutte intenzioni, maleducazioni, la tua figura di ieri ringrazia il cielo sei su questo palco…rispetta chi ti ci ha portato”. Morgan cambia il testo e Bugo se ne va dal palco. Da #Sanremo2020 del 7 ... dituttounpop

