Sanremo 2020 | Elodie in camera con Marracash dopo la sua esibizione

dopo la sua esibizione durante la finale di Sanremo 2020, Elodie ha raggiunto il suo fidanzato Marracash in camera per attendere la classifica finale. La sua è infatti stata la seconda esibizione su 23 (una in meno dopo la squalifica di Morgan e Bugo della sera precedente) e sono molte le ore che intercorrono prima di dover nuovamente tornare sul palco. Sanremo 2020: Elodie con Marracash La cantante si è quindi ritirata in camera dove la attendeva il suo compagno e ha postato sul suo profilo Insatgram uno scatto sul letto distesa tra le sue braccia. Ha poi approfittato per ringraziare il suo pubblico per l'amore e il supporto che sta dando ad Andromeda, il brano con cui è in gara e concorre per la vittoria. Ha anche ricordato ai telespettatori che, come di consueto, è possibile sostenerla tramite televoto votando il codice che le è stato assegnato, ovvero lo 02.

