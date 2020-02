Sangiuliano snobba la Campania: se salta in Rai accetta la candidatura. E intanto sbarca sui social (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Pasquale Napolitano Napoli – La data da tenere d’occhio è il 23 febbraio: due giorni prima della super-sfida Napoli-Barcellona scade il contratto in Rai (direttore del Tg2) di Genny Sangiuliano. Fino a quel giorno non ci sarà alcuna decisione ufficiale. Sangiuliano vuole attendere le decisioni dei vertici Rai prima di accettare o meno la candidatura a governatore in Campania. Se sarà silurato ripiegherà sulla Campania. La notizia si è già diffusa nella sede di Viale Mazzini. Ed è scattata la corsa ad occupare la poltrona del direttore del Tg2. Nel frattempo però Sangiuliano comincia a gettare le basi per il piano b. Il primo segnale, di un cambio di scena nelle trattative tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, è lo sbarco sui social di Sangiuliano: da questa mattina il direttore del Tg della seconda rete del servizio pubblico ha attivato l’account su ... anteprima24

