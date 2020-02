Salvini è stanco “Amo la politica ma spesso è anche dolore, diventa difficile quando ti insultano, ti minacciano i ti processano” (Di sabato 8 febbraio 2020) Un Matteo Salvini diverso quello che ai microfoni di Radio Radio a lasciato alcune dichiarazioni sui suoi amori e sul futuro politico. Matteo Salvini ha parlato dei tanti insulti ricevuti in questi ultimi mesi: “Gli insultatori di professione, pur di fermare Salvini, se ne fregano di quello che possono provare i miei figli, mia sorella, la mia mamma, il mio papà, la mia compagna. Da Sanremo al Tribunale di Palermo, le usano tutte“. Il leader delle Lega si appresta a vivere una fase importante della sua vita politica. Il 12 febbraio il Senato voterà sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso della nave Gregoretti. Il senatore della Lega ci tiene a precisare che: “Se non ci fosse l’amore, sarebbe un disastro. C’è l’amore per i figli, per i genitori, per la compagna, per gli amici, per la vita, per la montagna. E anche per la politica, altrimenti non ... baritalianews

