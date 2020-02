Ondata di freddo sugli Stati Uniti sud-occidentali, freddo fino a San Diego (Di sabato 8 febbraio 2020) CRONACHE METEO: il freddo si è fatto sentire anche in questa stagione invernale sul lato occidentale statunitense. In particolare la mattina del 5 Febbraio le temperature sono scese fino ad un valore minimo da record storico giornaliero per le località di Ramona con -7,2°C (precedente di -5°C del 2002), El Cajon e Vista con -1,1°C (precedenti di zero gradi raggiunti nel 1985). Ramona si trova a 436 metri nella Contea di San Diego, El Cajon invece ad un'altezza di 132 metri. E' significativo anche il valore di San Diego, città posta sul mare e la più meridionale della California, dove la temperatura minima registrata è stata di +3,3°C, decisamente bassa per una città che ha le temperature minime medie di Febbraio di 10,4°C. Si tratta, in effetti, di un record di freddo giornaliero uguagliato e i precedenti risalgono addirittura al 1883 e al 1894. La mappa mostra le anomalie ... meteogiornale

