Napoli, Gattuso non si fida del Lecce: “È una partita trappola per noi” (Di sabato 8 febbraio 2020) A poche ore dal fischio d'inizio della gara del San Paolo, il tecnico partenopeo ha avvisato i suoi giocatori: "Se non interpreteremo la gara come con abbiamo fatto con la Juve e la Lazio, sarà una partita molto difficile. Il Lecce è una squadra che gioca e può far male. Abbiamo tutto da perdere e voglio vedere la cattiveria giusta". fanpage

