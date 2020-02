Million Day sabato 8 febbraio 2020: numeri vincenti (Di sabato 8 febbraio 2020) Million Day sabato 8 febbraio 2020. I numeri estratti oggi per il concorso Million Day, di seguito la combinazione vincente con i 5 numeri vincenti del gioco giornaliero di Sisal Lottomatica.Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale con i numeri del Million Day che ogni giorno permette di vincere 1 milione di euro, l’appuntamento è alle ore 19.00. La cinquina, compresa da numeri da 1 a 55, sarà riportata in diretta su questa pagina.Estrazione Million Day sabato 8 febbraio 2020I numeri estratti oggi, 08/02/2020, per il concorso del Million Day. A partire dalle 19.00 i cinque numeri vincenti del Million Day di sabato 8 febbraio 2020.Million Day sabato 8 febbraio 2020 49 31 28 12 52Million Day venerdì 7 febbraio 2020 14 20 32 31 9Million Day giovedì 6 febbraio 2020 16 8 50 41 26Million Day mercoledì 5 febbraio 2020 51 1 10 39 45Million Day martedì 4 febbraio 2020 10 21 09 28 34Million ... italiasera

