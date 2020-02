Meteo Stati Uniti: tempeste di neve tra Utah, Montana e Colorado, colpite Denver e Salt Lake City (Di sabato 8 febbraio 2020) CRONACHE Meteo: le zone comprese tra l'Utah settentrionale, il Montana e il Colorado sono state colpite da una pesante tempesta di neve nei primi giorni del mese di Febbraio. La tempesta ha colpito la zona di Salt Lake City causando le interruzioni di tutte le strade nella zona settentrionale dell'Utah dove sono caduti fino a 40 cm di neve con raffiche di vento a 70-80 km/h di velocità. La tempesta di neve ha imperversato anche sullo Stato del Montana, in particolare sul Red Lodge Mountain, un'area sciistica che si trova ad una quota relativamente bassa (732 metri di altezza) nella parte meridionale dello Stato e dove sono caduti 70 cm di neve fresca in 24 ore. La tempesta di neve ha colpito infine anche il Colorado. Nella capitale dello Stato, la città di Denver, lo scorso 3 Febbraio la temperatura è crollata in poche ore da un massimo di 23,3°C ad un minimo di ... meteogiornale

