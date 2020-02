Ma la piazza di Di Maio non difende "Quota 100"? (Di sabato 8 febbraio 2020) Quando Luigi Di Maio si è tolta la cravatta tutto il mondo della politica è rimasto in apnea come quando si aspetta il fragore del tuono dopo il bagliore del fulmine. Ora l’attesa spasmodica è finita: il 15 febbraio il M5S manifesterà nella romana piazza San Silvestro ‘’contro la restaurazione’’. Chi ha fatto per tanti anni il sindacalista – seppure in stagioni più ‘’calde’’ delle attuali – sa per esperienza che, in quella piazza si convocano le manifestazioni per le quali non si è troppo convinti della partecipazione. A causa della configurazione di quell’anfratto si è in grado di assicurarsi un successo dell’iniziativa, sia pure con poche migliaia di partecipanti. Ma non intendiamo addentrarci in previsioni. E’ necessario, in premessa, ... huffingtonpost

