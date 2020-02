Loredana Bertè contro Laura Pausini Sanremo 2020 “Una nessuna centomila”

‘Sanremo 2020’ - le polemiche non finiscono mai : Loredana Bertè polemica sul concerto di Campovolo - la stoccata di Asia Argento e la risposta di Laura Pausini! : Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo hanno fatto il loro ingresso sul palco Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa Toffoli, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Giorgia ed Emma Marrone per promuovere l’evento che le vedrà coinvolte all’Arena Campovolo il 19 settembre 2020; nello specifico stiamo parlando di un concerto contro la violenza sulle donne dal titolo ‘Uno. Nessuno. Centomila’ il cui ricavato sarà destinato ai centri ...

Laura Pausini risponde alla polemica di Loredana Bertè sul concerto evento a Campovolo : Durante la terza serata del Festival di Sanremo Amadeus ha presentato a sorpresa la presenza di Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Giorgia, Elisa, Emma, Gianna Nannini ed Alessandra Amoroso, che hanno annunciato il concertone Una Nessuna Centomila. Un evento organizzato per dire basta alla violenza sulle donne. Loredana Bertè, delusa per il mancato invito, si è così sfogata su Twitter: “In molti mi chiedete perché non sarò all’evento Una ...

Tiziano Ferro si scusa con Mia Martini/ Loredana Bertè risponde : "Siamo orgogliose.." : Tiziano Ferro si scusa con Mia Martini e Loredana Bertè risponde sui social dopo Sanremo 2020: "Siamo orgogliose di te..."

