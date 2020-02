LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 8 febbraio, la finale! Favoriti Gabbani e Diodato. Ospite Biagio Antonacci (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL LITIGIO TRA MORGAN E BUGO. CHE FIGURA SUL PALCO DI Sanremo 2020 TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A Sanremo 2020 NUOVE PROPOSTE Eugenio in via di Gioia Tecla Fadi Leo Gassmann Gabriella Martinelli e Lula Fasma Marco Sentieri Matteo Faustini CAMPIONI Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anastasio Elodie Bugo e Morgan Alberto Urso Riki Raphael Gualazzi Piero Pelù Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Francesco Gabbani Paolo Jannacci Rancore Junior Cally Giordana Angi Michele Zarrillo Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le ... oasport

SIAE_Official : ???? Il 2019 dei concerti di #musica leggera è di @lorenzojova, @IlVeroUltimo, @edsheeran, @vascorossi, @ligabue e di… - fanpage : Lo spettacolo organizzato da Ghali per entrare a #Sanremo2020 lascia tutti senza fiato - fanpage : Sanremo 2020. “Mia madre stuprata per anni e morta suicida” Il dolore di #RulaJebreal -