Incidenti stradali: 6 morti e 4 feriti nel giro di poche ore (Di sabato 8 febbraio 2020) Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto oggi a Colorina (Roma), al chilometro 25 della via Casilina. Per cause ancora da accertare, alle prime luci del giorno una bisarca si è scontrata contro un'auto su cui viaggiavano tre persone, due delle quali sono morte sul colpo mentre l’altro passeggero rimasto ferito è stato soccorso dal personale del 118 e quindi portato in ospedale. Genova, grave incidente: due giovani morti carbonizzati e un ferito È successo su Corso Europa, nei pressi dell’incrocio con via Timavo. In un altro incidente occorso nella notte in provincia di Massa Carrara, due giovani sono deceduti ad Albiano Magra, una frazione del comune di Aulla. L’auto, un’Alfa Romeo Mito con a bordo cinque persone, secondo una prima ricostruzione dei fatti si è schiantata contro un muro per cause in via di ... blogo

yanez_2006 : @LucioMM1 @anis_epis @vitalbaa nessuna propaganda. si chiama giustizia. come la si chiede per gli errori medici e g… - AnsaSicilia : Incidenti stradali: donna muore nell'agrigentino. | #ANSA - LucioMM1 : @anis_epis @yanez_2006 @vitalbaa Bene. Mostri affetto qualche giorno, qualche settimana. Nel mentre muoiono centina… -