Incidente stradale a Caserta, schianto tra due auto: morti due ragazzi di 19 e 24 anni (Di sabato 8 febbraio 2020) Tragedia, nella notte, sulla Variante tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: il bilancio è di due morti, due ragazzi di 19 e 24 anni. Le salme di entrambi i ragazzi sono state portate all'obitorio dell'ospedale di Caserta per l'autopsia. fanpage

