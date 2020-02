Impeachment, Trump è stato assolto. Ed è ora di farsi qualche domanda (Di sabato 8 febbraio 2020) Come ampiamente prevedibile e previsto – anzi, come, date le circostanze e le premesse, era del tutto inevitabile – mercoledì scorso la corte ha deciso: Donald J. Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America, è due volte “not guilty”, non colpevole rispetto a entrambi i delitti – abuso di potere e ostruzione del Congresso – per i quali, lo scorso 18 dicembre, la House of Representatives aveva dichiarato il suo Impeachment. Case dismissed. Ingiustizia è fatta. Ed è ora tempo di porsi, in attesa dei prossimi eventi, alcune essenziali domande. La prima: con quale formula è stato assolto Donald Trump? Risposta: con tutte le formule. Tutte e nessuna. O, per meglio dire: con una formula “à la carte”. E altrimenti non poteva essere, considerato che il processo, o più accuratamente, il non-processo contro il presidente in carica era stato originalmente concepito, non come un esame ... ilfattoquotidiano

