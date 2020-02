Il web attacca Morgan: "È un bullo. Basta dargli delle possibilità” - (Di sabato 8 febbraio 2020) Mariangela Garofano Dopo la squalifica del duo Morgan-Bugo a causa dell'improvviso cambio delle parole del brano in gara da parte di Morgan, il web è sceso nell'arena dei social per dare il proprio sostegno a Bugo e attaccare il leader dei Bluvertigo La penultima serata del Festival di Sanremo ha visto rompersi la coppia Morgan-Bugo. Il leader dei Bluvertigo, una volta salito sul palco con il collega per esibirsi con la loro “Sincero”, ha improvvisamente cambiato le parole del testo. Il brano si è così trasformato in una serie di offese nei confronti di Bugo, che senza parole, ha abbandonato la kermesse. All’indomani dell’imbarazzante siparietto che Morgan ha voluto mettere in scena sul palco dell’Ariston, per ripicca nei confronti del collega, il web è impazzito. E come era prevedibile, il pubblico si è riversato sui social per commentare la vicenda. Su Twitter Morgan e ... ilgiornale

_juvenews : Bernardeschi contro il bullismo, attacca: 'Persone piccole' - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - retewebitalia : -