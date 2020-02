Il medley di Biagio Antonacci a Sanremo 2020: da “Iris” a “Liberatemi” (Di sabato 8 febbraio 2020) Biagio Antonacci torna al Festival di Sanremo da super ospite a cinque anni dalla sua ultima volta. Il cantante, infatti, è stato chiamato da Amadeus, conduttore e direttore artistico della rassegna per la settantesima edizione e per far ascoltare al pubblico di casa e dell'Ariston un medley di "Iris", "Quanto tempo ancora" e "Liberatemi". fanpage

