Hristo Stoichkov, il fuoriclasse bulgaro vincitore del Pallone d’oro (Di sabato 8 febbraio 2020) L’ex campione Hristo Stoichkov compie 54 anni. Nato a Plovdiv l’8 febbraio 1966, ha vinto un Pallone d’oro e la Coppa dei Campioni. Hristo Stoichkov festeggia 54 anni. Il fuoriclasse bulgaro è nato infatti l’8 febbraio 1966 nella città di Plovdiv. Gli anni in Patria Kamata (pugnale), come veniva chiamato, muove i primi passi nel Marista e poi passa all’Hebros. Approda 18enne al Cska Sofia: in sei anni vince tre campionati e quattro coppe nazionali. Nella Coppa delle Coppe 1988/89 si mette in mostra contro il Barcellona allenato da Cruijff. https://www.youtube.com/watch?v=nV1WxTRACpE Nel Barcellona del Dream Team L’olandese lo vuole fortemente e nel 1990 Hristo Stoichkov approda a Barcellona. Qui diventa uno dei pilastri della straordinaria formazione di Cruijff: con Romario costituirà una delle coppie offensive più esplosive e ... newsmondo

