‘Gf Vip 4’, Pago parla di matrimonio a Serena Enardu: la risposta di lei lascia spiazzati i fan (Di sabato 8 febbraio 2020) Sembra ormai un lontano ricordo l’esperienza a Temptation Island Vip che ha condotto Pago e Serena Enardu alla rottura per dei comportamenti ambigui di lei con il tentatore Alessandro Graziani. Infatti, entrambi sono attuali concorrenti del Grande Fratello Vip e stanno vivendo in modo molto sereno l’esperienza dentro alla Casa. Chi invece non si sta vivendo in maniera altrettanto tranquilla la situazione sono i parenti di Pago: il fratello Pedro Settembre e l’ex moglie Miriam Trevisan hanno espresso al settimanale Spy le loro perplessità a riguardo (QUI per ulteriori dettagli con tutte le loro parole). Mio figlio Nicola non guarda più la tv. Non guarda più suo papà. Da quando è entrata Serena Enardu si è dispiaciuto, perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello Vip doveva essere lui. Mentre Pedro ha asserito: … Da quando la Enardu è entrata ... isaechia

comepareavoi : Dopo tutto quello che è successo ieri sera a #Sanremo2020 con Bugo e Morgan, un qualsiasi programma trash, dal GF V… - infoitcultura : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più presi al GF Vip 4, lei: “Dovrei buttarmi?” - infoitcultura : Gf Vip: Antonella Elia furiosa con Pietro: “Lo faccio nero” -