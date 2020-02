Fed Cup 2020, Italia-Croazia: l’ordine di gioco. Si parte con Elisabetta Cocciaretto, poi Camila Giorgi e il doppio (Di sabato 8 febbraio 2020) Manca un passo all’Italia per arrivare a giocare il playoff per tornare nel World Group di Fed Cup. Nel Gruppo I della Zona Euro-Africana, le azzurre affrontano la Croazia nel match decisivo: è appena stato rilasciato l’ordine di gioco delle tre partite che si disputeranno oggi dalle 12. In apertura ci sarà Elisabetta Cocciaretto, che è opposta alla numero 300 del mondo Lea Boskovic, con cui non ci sono precedenti. Lo scorso anno la croata è stata vincitrice di un ITF da 25.000 dollari in Svizzera, ma ha avuto pochi altri acuti nelc orso della stagione. Sarà la volta, poi, del confronto tra Camila Giorgi e Jana Fett: c’è un precedente tra le due, risalente ai quarti di finale di Birmingham nel 2017, in cui fu l’Italiana a uscire vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-4. Infine, il doppio, in cui attualmente sono indicate da una parte Jasmine Paolini e Martina ... oasport

OA_Sport : Fed Cup 2020, Italia-Croazia: l’ordine di gioco. Si parte con Elisabetta Cocciaretto, poi Camila Giorgi e il doppio - livetennisit : Fed Cup 2020, Italia-Croazia: apre Cocciaretto con Boskovic, a seguire Giorgi-Fett - Ubitennis : Fed Cup, Usa-Lettonia 2-0: Kenin e Serena senza problemi -