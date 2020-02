“Fai rumore”, Diodato vince Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Secondo posto per Gabbani, chiudono il podio i Pinguini Tattici Nucleari. Il cantante tarantino si porta a casa anche i due premi della critica. Eden di Rancore conquista il riconoscimento per il miglior testo lastampa

trash_italiano : E FAI RUMOREEEEEE CHE NON LO SO SE MI FA BENEEEEEE NON LO SO SE MI CONVIENEEEEEE. E FAI RUMORE, CHE NON LO POSSO SO… - OndeFunky : Fai rumore che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra te e me @DiodatoMusic cuore ?? #Sanremo70 #sanremofunky - frafacchinetti : Un Dio della musica esiste. Ha vinto la canzone più bella: Diodato “Fai Rumore” #Sanremo2020 -