Elena Sofia Ricci: “Dipendenti dagli uomini. A un passo dall’oblio” (Di sabato 8 febbraio 2020) Elena Sofia Ricci racconta il vissuto complicato con gli uomini Hanno profondamente scosso settimana scorsa le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci rilasciate durante Verissimo. La Lucia de “I Cesaroni” ha rivelato di aver subito violenza fisica quand’era giovanissima e nella prossima puntata tornerà in studio per raccontare ulteriori dettagli della vita privata. In passato l’attrice aveva già reso noto la complicata relazione col padre. Nel corso di un’intervista concessa a Vanity Fair aveva poi confessato di essere stata dipendente dagli uomini e lasciato trapelare che da piccola ha affrontato una delle prove più complicate cui una donna possa essere sottoposta. Caduta e ricaduta A vent’anni Elena Sofia Ricci era in bilico su quei binari, è caduta e ricaduta, sui cofani delle auto, in letti sbagliati, per terra, fra braccia anaffettive. Se si gira oggi vede 10 inferni e crede sia stata ... kontrokultura

