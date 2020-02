Auto contro guard rail a Tolentino: coinvolti padre e figlio di 2 anni (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella mattina di venerdì 7 febbraio una Fiat 5oo si è schiantata contro il guard rail a Tolentino, in provincia di Macerata. A bordo della vettura, distrutta in seguito all’impatto, vi erano il padre 37enne e il figlio di soli 2 anni. Incidente a Tolentino, Auto infilzata da guard rail Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause che hanno portato all’impatto contro il guard rail. Al volante dell’Auto il padre 37enne e di fianco a lui sul passeggio il figlio. L’incidente ha avuto luogo sull’Autostrada in direzione monti allo svincolo della zona industriale. Sul luogo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e gli operatori del 118 sono intervenuti per portare soccorso ai passeggeri. Successivamente sono arrivati sul luogo dell’impatto i Carabinieri del Radiomobile di Tolentino. Nonostante l’Auto completamente ... notizie

GiaPettinelli : Auto contro un muro, morti 2 giovani - Cronaca - ANSA - contribuenti : Auto contro un muro, morti 2 giovani -