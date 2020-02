Wuhan vista da un drone: immagini spettrali nel VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Uno scenario impressionante: una città che conta 11 milioni di abitanti sembra essere diventata una città fantasma con l’arrivo del coronavirus Città di Wuhan deserta (foto Pixabay) Strade abitualmente piene di auto e di gente che corre per andare ovunque, lasciano il posto ad una città deserta con vie desolate, negozi chiusi, aeroporti fermi. Gli 11 milioni di abitanti sono tutti in quarantena per cercare di bloccare il coronavirus Sembra la scena di un film post atomico eppure sono immagini reali della città di Wuhan dopo l’avvento del coronavirus. Il governo cinese ha vietato la circolazione dei trasporti e delle auto private. Nessuno può entrare o uscire dalla metropoli e chiunque venga trovato in giro viene sottoposto ad alcuni controlli come la misurazione della temperatura corporea. Per le strade si sentono solo le voci provenienti dagli ... chenews

