Vincenzo Mollica | standing ovation a Sanremo | «Tg1 casa mia | ora mi tolgo dai c*»

Sanremo 2020 - diretta quarta serata. Gianna Nannini - duetto con Coez. Standing ovation per Vincenzo Mollica. : Sanremo 2020, giunge alla quarta e penultima serata il 70esimo Festival della canzone italiana condotto da Amadeus. Subito la finale tra le nuove proposte: vince Leo Gassmann. LEGGI...

Sanremo ringrazia Vincenzo Mollica - l'omaggio dell'Ariston e della Sala Stampa (video) : Il Presidente va in pensione. Vincenzo Mollica lascia il Tg1 il prossimo 29 febbraio e Sanremo si ritaglia un momento per ringraziarlo del racconto di un'epoca. Il balconcino di Mollica è la storia del Festival di Sanremo, così come Vincenzo Mollica è la storia del giornalismo di spettacolo in Italia. Criticato, imitato, parodiato, il 'mollinismo', per dirla alla Fiorello, ha però segnato uno stile di racconto ormai raro. E il lungo applauso ...

Vincenzo Mollica - ultimo Sanremo : le parole di Fiorello all’orecchio : Sanremo 2020, l’omaggio a Vincenzo Mollica commuove tutti: il giornalista presente in platea Vincenzo Mollica è al suo ultimo Festival di Sanremo come inviato della Rai e un omaggio era d’obbligo. Lo hanno fatto Amadeus e Fiorello dal palco dell’Ariston, mentre il giornalista era presente in platea, seduto in prima fila insieme a sua moglie. […] L'articolo Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: le parole di Fiorello ...

Sanremo 2020 - Vincenzo Mollica : "Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle scatole - ma vi ringrazio tutti" : “Mi sono ‘amminchioluto’, con quel poco di vista che mi è rimasta, vi posso dire che me la cavo discretamente e mi tolgo dalle scatole e me ne vado in pensione. Ho due compagni di viaggio: glaucoma e Parkinson”, queste le parole dello storico giornalista Vincenzo Mollica in sala stampa a Sanremo dopo il commosso omaggio ricevuto sul palco dell’Ariston.“Non ho proclami da fare. Fare il cronista è ...

Sanremo 2020 - il commovente omaggio a Vincenzo Mollica : Sanremo 2020, il commovente tributo a Vincenzo Mollica La settantesima edizione del Festival di Sanremo sarà anche l’ultima di Vincenzo Mollica come inviato del Tg1. Lo storico giornalista, infatti, ha ricevuto un permesso speciale dalla Rai prima di pensionarsi a fine febbraio, avendo compiuto 67 anni. Nonostante la malattia, il cronista sta prendendo parte a Sanremo 2020, collegandosi dal celebre balconcino dell’Ariston con il Tg1 ...

Amadeus e il Festival di Sanremo 2020 omaggiano Vincenzo Mollica : Il Festival di Sanremo 2020 rende omaggio al grande Vincenzo Mollica, storico inviato della Rai dal 1981 che il 29 febbraio andrà in pensione dando così l’addio al suo storico balconcino. Un momento commovente quello sul palco del teatro Ariston. Mollica è una vera leggenda in Rai dato che ha anche fatto l’inviato ai Festival di Cannes e Venezia, da cui è stato omaggiato lo scorso settembre per la sua ultima mostra del cinema. LEGGI ANCHE ...

L’omaggio a Sanremo 2020 commuove Vincenzo Mollica - Benigni : “Non sarà il tuo ultimo Festival” : In occasione del suo ultimo Sanremo da inviato, la Rai ha tributato un omaggio a Vincenzo Mollica, storico giornalista e autore della rubrica “Doreciakgulp” che ha confessato di essere malato di Parkinson e andrà in pensione immediatamente dopo il Festival. A celebrarlo la rete, Amadeus, Fiorello e il contributo video di Stefania Sandrelli, Vasco e Roberto Benigni. “Sono sicuro che questo non sarà il tuo ultimo Sanremo, ma il primo” ha detto il ...

Vincenzo Mollica tra Parkinson e diabete : ”Ignoro cosa sia la depressione” : Se ne parla già da tempo: questo sarà l’ultimo Sanremo per Vincenzo Mollica, il famoso giornalista del Tg1 con cui gli amanti del Festival hanno appuntamento fisso da quasi 4 decadi ormai. L’arrivo della pensione infatti, a cui molti si sono opposti e che è stato procrastinato il più possibile, è oramai dietro l’angolo. Nonostante qualche acciacco di troppo, di cui tra l’altro aveva parlato tempo fa, il noto giornalista non demorde e va avanti ...

Malattia Vincenzo Mollica - ecco cos’ha il giornalista : Questo articolo Malattia Vincenzo Mollica, ecco cos’ha il giornalista è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Malattia Vincenzo Mollica: ecco che cos’ha il noto giornalista Rai, che è all’ultimo Festival di Sanremo a causa di alcuni problemi di salute. Vincenzo è stato omaggiato da tantissimi vip con un lungo video. Al suo fianco abbiamo visto tutto il pubblico applaudirlo. Sono arrivati i video ...

Sanremo 2020 : Tributo commovente a Vincenzo Mollica : Fiorello e Amadeus celebrano l’ultimo Sanremo di Vincenzo Mollica, 82 anni, malato di parkinson, con dei videomessaggi: Benigni, Vasco Rossi e Stefania Sandrelli abbracciano a distanza il giornalista. L’abbraccio Stefania Sandrelli: “Sei dolce e buono, sei tu la Rai” Vasco Rossi: “Grazie, Mollica. Grazie per tutto quello che hai fatto per la Musica in Rai”. Roberto Benigni: “Sei tu Sanremo, li hai vinti ...

Sanremo 2020 - standing ovation per Vincenzo Mollica : standing ovation per Vincenzo Mollica in occasione della sua ultima presenza all’Ariston, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Gli hanno reso omaggio, tramite videomessaggio, anche Stefania Sandrelli (“Ti mando 24 mila baci”), Vasco Rossi e Roberto Benigni (“Sei la mia canzone preferita di Sanremo”).

Sanremo 2020 - diretta quarta serata. Ghali finge di cadere dalle scale dell'Ariston. Standing ovation per Vincenzo Mollica. : Sanremo 2020, giunge alla quarta e penultima serata il 70esimo Festival della canzone italiana condotto da Amadeus. Subito la finale tra le nuove proposte: vince Leo Gassmann. LEGGI...

