VIDEO Volta a la Comunitat Valenciana 2020, Groenewegen vince la terza tappa in volata: highlights e sintesi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dylan Groenewegen ha vinto la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020, l’olandese si è imposto in volata sul traguardo di Torrevieja battendo Fabio Jakobsen. Secondo successo in questa corsa a tappe per l’alfiere del Team Jumbo Visma che si conferma uno dei migliori sprinter al mondo, da segnalare anche il quarto posto di un positivo Davide Cimolai. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. VIDEO HIGHLIGHTS terza tappa Volta A LA Comunitat Valenciana, vince Groenewegen: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo oasport

Tg3web : Per la prima volta i magistrati di Roma raccontano pubblicamente, alla Commissione parlamentare di inchiesta, i ris… - agorarai : #coronavirus 'non può essere dibattito partitico, i virus non hanno né razza né partito, chiudere collegamenti è ot… - sampdoria : ?????? | Contro l'omofobia @AlbinEkdal al Parlamento Europeo ????: «Ogni volta che un ragazzo smette di inseguire il s… -