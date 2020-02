Valanghe in Friuli Venezia Giulia: pericolo “moderato” sulle Alpi (Di venerdì 7 febbraio 2020) pericolo Valanghe “moderato“, oggi e domani, sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia, “debole” sulle PreAlpi. Secondo il bollettino Valanghe regionale, “nei giorni scorsi forti venti in quota hanno interessato il territorio montano. L’azione erosiva del vento ha creato nuovi accumuli di neve ventata, soprattutto sotto le creste, le forcelle e lungo i canali. Alle zone con presenza di neve trasportata dal vento si alternano ampie zone di neve dura e ghiacciata. sulle Alpi e sull’area del Canin il pericolo è 2 (moderato): su tutte le esposizioni, nelle zone di accumulo poste in genere oltre i 1900 m, è possibile provocare il distacco di lastroni di piccole o medie dimensioni principalmente con forte sovraccarico. Sui pendii più ripidi non si esclude il distacco al passaggio del singolo sciatore-escursionista. sulle PreAlpi il pericolo è 1 (debole): alle ... meteoweb.eu

