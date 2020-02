Uccide la compagna e violenta la figlia 15enne, poi si impicca (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un omicidio tra i più terribili che si ricordino nella Contea di Armargh, Regno Unito. Giselle Marimon-Herrera, 37enne colombiana, e sua figlia Allison, di 15 anni, sono state brutalmente uccise da Russell Steele, fidanzato della donna. L’uomo si è poi impiccato. Strage in famiglia “Questa è una delle indagini più barbare e difficili a cui abbia mai collaborato”, a dirlo Joe McCrisken, medico legale inglese che si è occupato di descrivere l’uccisione di Giselle Marimon-Herrera, 37enne di origini colombiane e della 15enne Allison, sua figlia. Assassinato anche il cane, un chihuahua domestico. A compiere questo triplice omicidio Russell Steele, fidanzato della donna, a Newry, nella Contea di Armargh, Regno Unito. Prima di impiccarsi, l’uomo avrebbe anche stuprato la figlia 15enne Uccidendola allo stesso modo in cui avrebbe strangolato Giselle. La storia viene a galla ... notizie

infoiteconomia : Uccide prima moglie e figlio per intascare la polizza vita: la nuova compagna lo incastra - zazoomblog : Piossasco 39enne uccide la compagna e poi si toglie la vita. Tre sorelle si suicidano a Carmagnola - #Piossasco… - NewsMondo1 : Piossasco, 39enne uccide la compagna e poi si toglie la vita. Tre sorelle si suicidano a Carmagnola… -