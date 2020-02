Sanremo, Georgina Rodriguez devolve il compenso all’ospedale dei bimbi di Torino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gran bel gesto di solidarietà da parte di Georgina Rodriguez che devolverà il proprio compenso di Sanremo in beneficenza Georgina Rodriguez ieri, quando è scesa sul palco dell’Ariston, ha rubato la scena con la sua bellezza. In molti però l’hanno criticata accusandola di non aver meritato il compenso, di 140mila euro, visto che non ha … L'articolo Sanremo, Georgina Rodriguez devolve il compenso all’ospedale dei bimbi di Torino proviene da www.inews24.it. inews24

romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'Non ho visto Sanremo, mi dicono che Georgina sia stata bravissima'. - stanzaselvaggia : La pagella della serata: promosso Mika a pieni voti, Georgina l’ennesima donna da siparietti didascalici, male Leva… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? - Esclusivo: #Juve #Dybala 2025 - #Georgina incanta #Sanremo - I segreti di… -