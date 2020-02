Sanremo 2020: Scintille tra Tiziano Ferro e Fiorello: “io me ne vado…” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Scontro tra titani: Fiorello vs Tiziano Ferro. Uno dei Festival più visti della storia, ma anche uno dei più discussi; Amadeus ha non pochi grattacapi da risolvere, nonché degli incidenti diplomatici che, se non arginati nel modo giusto, potrebbero trascinare Sanremo 2020 nel baratro. Tiziano Ferro lancia l’hashtag #Fiorellostattezitto Procediamo per gradi. I tempi di Sanremo, sera dopo sera, diventano sempre più lunghi. I cantanti in gara scalpitano dietro le quinte mentre i grandi ospiti si avvicendano sul palco. Tra le tante cose a cui Amadeus deve badare, c’è una polemica in corso, indigesta, tra i suoi numeri uno: Tiziano Ferro e Fiorello. Il cantante di Latina ha lanciato un hashtag su twitter, #Fiorellostattezitto, diventato virale nel giro di pochi minuti. Ferro ha spiegato che si trattava di uno scherzo, che non voleva affatto interferire con gli interventi dello ... velvetgossip

