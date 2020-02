Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata del 7 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) La 70esima edizione del Festival di Sanremo sta per svolgere al termine, ma anche alla quarta serata non mancheranno ospiti di fama internazionale ed esibizioni che faranno discutere. Sanremo 2020: la scaletta Per quanto riguarda la quarta serata a Sanremo 2020, gli artisti che si “fronteggeranno” sul palco dell’Ariston sono: Paolo Jannacci Rancore Giordana Angi Francesco Gabbani Raphael Gualazzi Anastasio Pinguini Tattici Nucleari Elodie Riki Diodato Irene Grandi Achille Lauro Piero Pelù Tosca Michele Zarrillo Junior Cally Le Vibrazioni Alberto Urso Levante Bugo e Morgan Rita Pavone Enrico Nigiotti Elettra Lamborghini Marco Masini I quattro semifinalisti tra le Nuove Proposte – protagonisti di due sfide a coppia – che si fronteggeranno con i vincitori sono: Leo Gassmann contro Fasma Tecla contro Marco Sentieri Gli ospiti della quarta serata, che ... notizie

