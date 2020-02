“Proprio no!”. Sanremo, ancora polemiche contro Diletta Leotta. “Devi dirla fino in fondo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Diletta Leotta ancora sotto attacco. A tre giorni dal suo monologo sanremese la conduttrice continua a tenere banco. Prima a difenderla la mamma, la signora Ofelia che, via social aveva risposto agli attacchi di altre donne, tra cui le giornaliste Monica Leoffredi e Francesca Barra che, da parte loro, adesso rispondono. “Non ho mai preso in giro nessuno o offeso”, ha fatto sapere Francesca Barra su Instagram. La moglie di Claudio Santamaria ha chiarito di aver difeso in passato tante volte Diletta Leotta ma il monologo a Sanremo 2020 non l’ha proprio convinta. “È proprio la mancanza di coerenza e di corrispondenza fra ciò che ha sempre mostrato e trasmesso e quello che ha detto che strideva su quel palco. Io ho espresso un giudizio sul contenuto del suo monologo per il quale mi sono sentita presa in giro per la mancanza di onestà”. Continua dopo la foto E ancora: “Se vuoi essere la ... caffeinamagazine

Salvato22423633 : @AM_DArcangelis @GassmanGassmann Finché ci sono persone che lo prendono in giro io direi proprio no! - giacomoTW : @Alessiasfigata io questa volta non sto fermo e reagirò sig.ra Poverella questa volta proprio no non mi fermeranno giammai - BlitzQuotidiano : Diletta Leotta, la madre attacca Monica Leofreddi. Lei risponde: “Invidiosa proprio no” -