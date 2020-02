“Prof, c’è un topo in classe”: scatta la chiusura della scuola napoletana (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – topo in classe, scatta la chiusura dell’istituto. Accade a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli, nella scuola media Svevo-Pirandello, storica istituzione scolastica della zona. Tutto è cominciato quando mercoledì scorso gli alunni della 1F hanno visto nella classe un topo e hanno lanciato l’allarme. Il dirigente scolastico ha così avvertito l’Asl che ha avviato l’iter di bonifica. Si è cominciato con la prima derattizzazione effettuata ieri (giovedì) mentre stamattina sono stati eseguiti dei sopralluoghi e delle ispezioni da parte dei responsabili dell’istituto, del distretto Asl 26 e della IX Municipalità che hanno rassicurato alunni e genitori. “L’avvistamento – dichiara il dirigente scolastico Vincenzo Boccardi a Il Mattino – è avvenuto Mercoledì mattina e subito ci siamo attivati per la prima ... anteprima24

radiokisskiss : Quanto lavoro c'è dietro un evento grande come il Festival di Sanremo? ?? Lo abbiamo chiesto alla prof.ssa Anna Bis… - bambinogesu : Una giornata da piccoli #Masterchef In giuria a gustare i piatti c'erano i loro medici e infermieri. E alla fine??… - beppebottero : Sicuramente fra i 325 mila follower del Prof. Giuseppe #Conte, Presidente del Consiglio 'pro tempore' della Repubbl… -