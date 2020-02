Pattinaggio di figura, Chock-Bates trionfano nella danza sul ghiaccio ai Four Continents 2020, secondi Gilles-Poirier (Di venerdì 7 febbraio 2020) Madison Chock-Evan Bates hanno trionfato con merito nella danza sul ghiaccio ai Four Continents 2020, importante competizione internazionale di Pattinaggio di figura riservata alle nazioni extraeuropee in fase di svolgimento Waikiki Mokdong Ice Rink di Seul (Corea del Sud). I pattinatori statunitensi hanno centrato il secondo titolo consecutivo, confermando la leadership interna ottenuta nel corso della stagione. Gli allievi di Marie France Dubreuil e Patrick Lauzon, grazie ad un secondo segmento di spessore, si sono imposti sulla concorrenza ricevendo il miglior riscontro sia sotto il profilo tecnico che sulle componenti del programma, spingendo in particolare l’acceleratore sulla sequenza di passi su un piede in parallelo, chiamata di livello 4 e valutata con un grado di esecuzione elevato; facendo il pieno nel GOE anche negli elementi coreografici, nei sollevamenti e nei ... oasport

