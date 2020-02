Oscar 2020 in onda in chiaro su TV8: ecco i dettagli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Manca poco agli Oscar 2020 e sarà possibile vederli in chiaro su TV8: ecco tutti i dettagli per vedere la Notte delle Stelle, la più magica per gli amanti del cinema. Manca pochissimo agli Oscar 2020 e anche quest'anno fortunatamente sarà possibile vederli in chiaro su TV8, il 9 febbraio dalle ore 23.50. È l'appuntamento più atteso dagli appassionati di cinema ma anche da chi ama vivere, per una notte, la magia di Hollywood, sia pure dal divano di casa, insieme agli amici. Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera Notte degli Oscar, commentando i momenti più importanti insieme a Gianni Canova e alla giornalista Barbara Tarricone. Insieme a loro, tra gli ospiti in studio ci saranno la giornalista Denise Negri, il ristoratore Joe Bastianich, il giornalista Ildo ... movieplayer

