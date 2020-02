Orario Inter-Milan e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’attesa sta per finire: domenica 9 febbraio alle 20.45 San Siro sarà teatro del derby della Madonnina tra Inter e Milan, valido per la 23ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Alla Scala del calcio si prevede un grande spettacolo e le motivazioni di entrambe le compagini sono molto elevata. La compagine allenata da Antonio Conte, reduce dal successo esterno contro l’Udinese, vuol dare continuità ai propri risultati e tenere il passo della Juventus capolista, distante tre lunghezze, tenendo in grande considerazione però la Lazio di Simone Inzaghi, autentica sorpresa di questo campionato, e ad un solo punto dopo aver recuperato il match contro il Vertona. Fari puntati sul belga Romelu Lukaku, a segno alla Dacia Arena e con 16 gol all’attivo fino ad ora. Interessante capire poi come la formazione Interista saprà assorbire i tanti nuovi arrivi del ... oasport

