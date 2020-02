"No ad accanimento su bimbi terminali"

accanimento clinico su piccoli malati terminali.Lo afferma il Comitato nazionale per la Bioetica. Nei confronti di bambini piccoli con limitate aspettative di vita vanno evitati "l'accanimento" e "percorsi clinici inefficaci e sproporzionati",tali da "arrecare ulteriori sofferenze e un prolungamento precario e penoso della vita, senza ulteriori benefici",afferma il Cnb. Questo accanimento è "spesso praticato per accondiscendere alle richieste dei genitori o rispondere a criteri di medicina difensiva".(Di venerdì 7 febbraio 2020) No all'clinico su piccoli malati.Lo afferma il Comitato nazionale per la Bioetica. Nei confronti di bambini piccoli con limitate aspettative di vita vanno evitati "l'" e "percorsi clinici inefficaci e sproporzionati",tali da "arrecare ulteriori sofferenze e un prolungamento precario e penoso della vita, senza ulteriori benefici",afferma il Cnb. Questoè "spesso praticato per accondiscendere alle richieste dei genitori o rispondere a criteri di medicina difensiva".(Di venerdì 7 febbraio 2020)

