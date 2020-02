Milano, dimentica una sigaretta accesa nella stanza affittata e causa un incendio nell’hotel (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si è dimenticato la sigaretta accesa e ha provocato un incendio nella sua camera della residenza Metastasio, situata nell'omonima via a Milano, a due passi dal centro città. Un ragazzo di 23 anni - italiano - è stato denunciato a piede libero per incendio colposo. I vigili del fuoco, messe in salvo delle persone che avevano trovato riparo sul tesso, hanno domato il rogo e dichiarato inagibile la stanza. Fortunatamente, non risultano feriti. fanpage

