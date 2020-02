L'inverno è al capolinea: febbraio in stile "primaverile" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alessandro Ferro A parte la toccata e fuga di aria artica durata poco più di 24 ore, i centri di calcolo non vedono, nemmeno a lungo termine, altre ondate gelide. febbraio proseguirà mite e con temperature sopra media Dov'è l'inverno? A parte una toccata e fuga durata 24 ore, le condizioni meteo in Italia sono tornate stabili con un'alta pressione potentissima che ha ripreso possesso del Mediterraneo e di tutta l'Europa meridionale. Le proiezioni a lungo termine lasciano poco spazio alle incertezze ed agli amanti della stagione invernale: febbraio potrebbe proseguire e concludersi senza ulteriori ondate di aria fredda in quello che è, per eccellenza, il mese più freddo dell'anno in Italia, almeno statisticamente. In questo modo, vivremo molte giornate da "primavera anticipata" con tempo stabile ma soprattutto temperature sopra le medie anche di parecchi gradi. inverno, ... ilgiornale

