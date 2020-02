La scaletta di Sanremo 2020 per la quarta serata: ospiti, programma e cantanti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Venerdì 7 febbraio, Rai1 trasmette la quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Tutti i 24 Big in gara torneranno con i loro brani inediti. Anche per la quarta serata non mancheranno i grandi ospiti: Dua Lipa, Gianna Nannini, Ghali e Johnny Dorelli. Ci sarà il ritorno di Rosario Fiorello e, come ogni sera, sarà sul palco del Teatro Ariston anche Tiziano Ferro. Ci sarà anche la sfida finale dei giovani. Alla conduzione Amadeus sarà affiancato da Antonella Clerici e da Francesca Sofia Novello. fanpage

