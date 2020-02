La attira con la droga, la minaccia e la stupra: preso un magrebino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero aveva attirato in trappola la sua vittima promettendole della droga in regalo per fumare insieme. Dopo aver respinto le avances del 23enne, la giovane è stata minacciata con un coltello e brutalmente stuprata Con la promessa di regalarle una dose di droga, ha attirato in trappola una ragazza di Torino convincendola a fumare insieme: una volta appartatosi con lei, tuttavia, l'ha prima minacciata con un coltello e poi brutalmente stuprata. Per questo motivo, come riportato dalla stampa locale, il giudice del tribunale di Torino ha convalidato quest'oggi la misura cautelare del carcere per il responsabile, un 23enne tunisino. Il nordafricano, che era riuscito a far perdere le proprie tracce dopo l'abuso sessuale, è stato rintracciato dopo giorni di ricerche grazie al lavoro senza sosta degli inquirenti. Questi ultimi hanno potuto fare affidamento ... ilgiornale

