Kobe Bryant, nessun guasto al motore dell’elicottero (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono arrivati i risultati dei primi esami sui rottami dell'elicottero in cui sono morti Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre sette persone. Nei frammenti analizzati dal National Transportation Safety Board, ovvero l'ente federale per la sicurezza sui trasporti non ci sono segni che riportano ad eventuali guasti del motore. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori controlli, per risalire ai motivi dello schianto. fanpage

