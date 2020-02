Incendio a Monopoli: donna intrappolata tra le fiamme in lavanderia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Poteva concludersi in tragedia l’Incendio divampato nella notte di venerdì 7 febbraio a Monopoli, in provincia di Bari. La segnalazione del rogo è giunta alle forze dell’ordine attorno all’1:30 di notte, quando alcuni cittadini avevano notato un’auto in fiamme. L’Incendio aveva già completamente avvolto la vettura, ed iniziavano a lambire gli edifici circostanti. Appena giunti sul posto, i Carabinieri sono stati allertati dalla richiesta di aiuto di una donna che era rimasta bloccata all’interno della sua lavanderia, situata al piano terra dell’edificio davanti alla vettura in fiamme. Incendio a Monopoli: salvata in extremis La donna di 33 anni era rimasta bloccata nella lavanderia poiché la vettura coinvolta nell’Incendio era situata proprio di fronte al portone della sua attività, impedendole di uscire. Le fiamme avevano avvolto la ... notizie

