Inbar Lavi in Lucifer 5, un ritorno “di fuoco” per Eve? (Di venerdì 7 febbraio 2020) La prima peccatrice è tornata in Lucifer 5. Entertainment Weekly ha svelato in esclusiva che Inbar Lavi ricoprirà di nuovo il ruolo di Eve nella quinta e ultima stagione della serie Netflix. Ancora ignoti e dettagli inerenti al suo ritorno, ma il rinomato magazine americano ha mostrato la prima immagine di Inbar nel nuovo ciclo di episodi.L'attrice di The Imposters ha debuttato nel corso della quarta stagione, pubblicata lo scorso anno sulla piattaforma di streaming. Eve, dopo aver abbandonato il Paradiso, si è presentata a Los Angeles con un unico scopo: riconquistare la sua ex fiamma, ovvero Lucifer (interpretato da Tom Ellis), che nel frattempo stava attraversando una profonda crisi di identità. Nel finale della terza stagione, infatti Chloe (Lauren German) aveva scoperto la verità sulla natura demoniaca del suo partner. In un sorprendente colpo di scena, Eve, delusa da ... optimaitalia

