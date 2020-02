Giornata internazionale dell’Epilessia: Open Day a Sassari (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ritorna a Sassari la Giornata internazionale dell’epilessia che il 10 febbraio vedrà le strutture dell’Aou di Sassari impegnate in un “Open day”, dalla parte dei pazienti e dei loro familiari. A disposizione ci sarà personale medico, tecnico, infermieristico in spazi dedicati ad accogliere bambini, giovani e adulti che ritengano utile una consulenza specialistica. Protagonisti della Giornata saranno il Centro per l’epilessia dell’età evolutiva della Neuropsichiatria infantile e gli ambulatori per l’epilessia della Clinica Neurologica. Il Centro per diagnosi e la cura dell’epilessia nell’età evolutiva, al secondo piano della stecca bianca di viale San Pietro (padiglione 2 – scala E), accoglierà gli utenti dalle 8 alle 20 e per l’occasione saranno effettuate visite ed elettroencefalogrammi programmati. Verrà prevista, inoltre, ... meteoweb.eu

ItalyMFA : Min @luigidimaio: 'Oggi è la Giornata internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili. ???? sempre in prima l… - vaticannews_it : #7febbraio #PrayAgainstTrafficking: vigilia della VI Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la #tratta… - AIRC_it : Il 4/2 sarà il #WorldCancerDay, la giornata nata nel 2000 per sensibilizzare e mobilitare la comunità internazional… -