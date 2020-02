Gazzetta: Politano è pronto a partire titolare contro il Lecce (Di venerdì 7 febbraio 2020) La rivoluzione che sicuramente arriverà a giugno per il Napoli è di fatto cominciata con il mercato di gennaio, gli innesti fatti dalla società hanno avuto infatti l’esito di cambiare il volto della squadra e consentirle di trovare la strada per uscire da un momento difficile. Matteo Politano è tra gli uomini del futuro Napoli che verrà, scelto come sostituto di Callejon nel tridente d’attacco, ma l’attaccante scalpita per conquistarsi un posto in squadra già adesso dopo le panchine subite all’Inter di Conte, precisa la Gazzetta dello Sport Rispetto a Callejon, l’ex interista è più abile nel saltare l’uomo e a creare la superiorità numerica. Tra le sue doti c’è anche l’attitudine ad accentrarsi e concludere col sinistro a giro. L’investimento economico fatto dalla società per portarlo al Napoli lascia presupporre infatti che le gerarchie possano cambiare ... ilnapolista

